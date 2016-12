Die Chippendales sind zurück!

Ja es wird Winter – das heißt dann auch soviel es wird Zeit für die Chippendales. Dennscheinbar sind die heißen Kerle immer im Winter in Deutschland unterwegs. Vielleicht ist das aber auch genau der richtige Zeitpunkt, da es in den kalten Tagen endlich etwas gibt, was die Frauen etwas wärmt – oder besser- heiß macht.

Dieses Jahr werden die Chippendales am 24. November 2016 in Heilbronn eintreffen. Die Location ist die selbe wie letztes Jahr- Die Harmonie Heilbronn. Ab 20 Uhr gehts los und Karten für die Break the Rules Tour sind noch immer im Vorverkauf erhältlich.

Eigentlich erübrigt es sich zu schildern, was die Frauen von dieser Show erwarten können. Dennoch schadet es nicht trotzdem zu erwähnen, dass es jede Menge nackter Haut sein wird. Ästhetisch präsentiert in einer völlig neuen Show. Wer einmal dort war, will noch mehr. Kein Wunder, dass die Männer mittlerweile eine fundierte Fanbase in Deutschland haben.

Die Chippendales schaffen es jedes Mal aufs Neue, Frauen auf der ganzen Welt mit ihrer Show zu begeistern. Der Strip wird durch sie auf ein ganz neues Level angehoben. Viele Menstrip-Gruppen versuchen mit Tanzeinlagen dorthin zu kommen, wo sie seit Jahren sind, schaffen es letztendlich aber trotzdem nicht. Die Chippendales bleiben die Nummer eins!

Wir sind sehr gespannt, was sie die Gruppe dieses Jahr schönes einfallen lassen hat und wünschen allen Besucherinnen jede Menge Spaß!