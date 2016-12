Die Große Heilbronner A Cappella-Nacht

Wer wert auf gute Musik legt, die selbstgemacht, voller Ideen und Tatendrang steckt, der MUSS zur großen Heilbronner A-Capella Nacht. Am 02. Dezember 2016 werden in der Sparkasse Heilbronn drei großartige A-Capella-Gruppen ihr Können unter Beweis stellen. Das sie es drauf haben, zeigen nicht nur die YouTube Kanäle, die sich wirklich sehen lassen können, sondern auch die Performances an sich.

Zu Gast werden Delta Q aus Berlin, CASH-N-GO die europaweit angesehene Künstler sind und die niederländische Gruppe The Junction sein. Die Besucher dürfen sich auf lustige Einlagen und überwältigend schöne Stimme einstellen.

Spätestens seit den A-Capella Filmen Pitch Perfect ist der A-Capella Gesang wieder neu entflammt und erfährt neuer Beliebtheit. Kein Wunder, dass die Medien nun auch auf solche Gruppen aufmerksam werden und auch diesem genre eine Chance geben. Wer Musik alleine mit der eigenen Stimme erschafft, muss ein wahrer Künstler sein. Das wollen nun die drei Bands auch in Heilbronn beweisen und das Publikum verzaubern. Von Rock, pop bis zu Jazz wird alles vertreten sein.

Tickets gibt es übers Internet, an den bekannten Vorverkaufsstellen oder vor Ort.