Silvester in Heilbronn im Musikpark

Silvester in Heilbronn im Musikpark

2017 steht schon vor der Tür.

Grund genug sich über die aktuelle Party Lage einen Überblick zu verschaffen. Schließlich soll stilvoll und mit Freude in das neue Jahr hinein gefeiert werden. Wer also nicht zu Hause auf dem Sofa eine Homeparty schmeißt oder dort nur alleine rum gammeln will, sollte sich langsam über eine Alternative Gedanken machen. Tickets für gute Events sind sehr schnell vergriffen.

Traditionell gibt’s im Musikpark Heilbronn wieder die Möglichkeit richtig feierwütig in das neue Jahr zu starten.

Bis 24 Uhr gibt es folgende Angebote vom Musikpark (Änderungen vorbehalten):

Eintrittsspecials bis 24Uhr:

:: 7,- Euro normal + 3 Euro Mindestverzehr ::

:: 15,- Euro inkl. Flasche Prosecco (Cixo 0,75l) ::

:: 45,- Euro inkl. Partyboot (Smirnoff 0,5l inkl. 4 Dosen Red Bull) ::

:: 75,- Euro inkl. Flasche Champagner (Moet oder Veuve 0,75l) ::

Nach 24 Uhr geht es für 9,-€ + 3 Euro Mindestverzehr! in den Musikpark.

Musikalisch bietet der Musikpark Genres von House, Charts über Black Music und Silvester Classics alles. Natürlich wurden auch speziell für diesen Abend exzellente DJs gebucht. Hierzu gehören DJ Andy Raw, DJ A.T.A und N-Deep.

Zusätzlich stehen Silvester Specials, wie ein Welcome Drink (bis 23 Uhr), eine üppige Silvesterdekoration, wie auch Konfetti + Co² Shots für die Gäste bereit. Kostenlos dazu gibt es den sagenhaften Blick auf das Feuerwerk über Heilbronn von der eigenen Dachterrasse.

Ihr wollt mehr Infos und direkt Tickets buchen? Besucht schnell die Offizielle Homepage vom Musikpark Heilbronn.