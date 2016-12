Silvester in Heilbronn in der Kaiser Skybar

Stilvoll und edel geht es in der Kaiser Skylounge in das neue Jahr.

Hoch über den Dächern der Stadt, hat man wohl den aller besten Ausblick auf das große Feuerwerk in Heilbronn.

Um 20 Uhr beginnen die Festlichkeiten. Für eine derzeitigen Eintrittspreis von 49 Euro, erhalten die Gäste Eintritt, Finger Food und einen Welcome Champagner.

Zwei Djs, nämlich DJ Fresh und DJ David Delane werden die Gäste mit heißen Sounds aus Mixed und Black Music bezaubern. Die lockere, jedoch sehr edle Atmosphäre der Skylounge bietet das perfekte Ambiente für den perfekten Start ins Jahr 2017.

In Etage 9 geht’s in die Zigarettenlounge. Hier bleiben keine Wünsche offen.

Tickets werden sehr schnell weg sein, daher sollte man sich bei Interesse beeilen.

Hier gehts zur offiziellen Homepage der Club Kaiser Skylounge:

http://www.clubkaiser.de/#/