Nintendo Switch Pressekonferenz

Heute wurde endlich die nagelneue und heiß erwartete Konsole Nintendo Switch vorgestellt.

Die Konsole bietet drei Spielmöglichkeiten:

Zuerst ist sie, wie erwartet eine Konsole für den Fernseher. Natürlich in extrem guter Qualität.

Doch gibt es die Möglichkeit das Pad aus der Konsole zu ziehen. Somit wechselt das Bild vom TV blitzschnell auf das Pad und man kann darauf weiter spielen. Die Handheld Variante ist somit die zweite Spielmöglichkeit und hat als Besonderheit den Mega Bonus, dass man das Pad auch mit raus nehmen kann und daher überall spielen könnte und nicht nur zu Hause.

Die dritte Variante ist das Pad einfach auf den Tisch zu stellen und dann dieses als Monitor zu verwenden. Mit den Controllern kann dann einfach gespielt werden und somit ist der TV frei.

Diese Konsole könnte wirklich die Spielewelt verändern.

Für Familien ist sie super geeignet, da die Kinder auch spielen können, während die Eltern einen Film sehen. Und die Tidchmethode bringt Freunde noch näher zusammen.

Bis jetzt wurde nur bekannt gegeben, dass es zwei Spiele für die Nintendo Switch geben soll:

ONE to switch – eine Art Spielesammlung mit mehreren kleinen Spielen und das Mega Game The Legend of Zelda – Breath of the wind !

Im Laufe des Jahres sollen dann weitere Spiele wie Super Mario oder Splatoon 2 veröffentlicht werden.

Nintendo Switch soll im März 2017 veröffentlicht werden.