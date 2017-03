SIXXPAXX auf Deutschlandtour

Der Frühling wird heiß! Die beliebte deutsche Manstrip-Gruppe Sixxpaxx sind wieder auf Tour durch Deutschland und lassen alle Herzen höher und schneller schlagen.

Halt machen sie auch in Heilbronn. Dort geht es am 27. März 2017 um 20 Uhr los. Gewohnt wird der Auftritt in der Harmonie stattfinden. Die Halle ist für ein großes Publikum ausgelegt und bietet hervorragende Sichtmöglichkeiten zur Bühne.

Die Sixxpaxx aren schon letztes Jahr in Begleitung von Superstar Marc Terenzi zu Gast in Heilbronn. Dieses Jahr haben sie sich wieder einen neuen Star zur Unterstützung geholt. Es ist kein geringerer als Mr. Berlin Gewinner Patrick Fabian! Er ist unter anderen auch für sein Gesangstalent bekannte geworden. Ein Super GEwinn für die SIXXPAXX Tour 2017!

Das Motto dieses Jahr lautet 10 Men – 10 Dreams.

Freut Euch drauf!