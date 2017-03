Leinen los und auf ins Abenteuer: Junge Aquarienfreunde entdecken ab sofort die spannende Welt der Aquaristik – mit dem neuen „Käpt’n Blaubär Aquarium“ von Tetra, einer Marke der Spectrum Brands Inc. Das von der WDR mediagroup GmbH lizensierte Aquarium-Set begeistert mit tollem Käpt’n Blaubär Deko-Zubehör und einer um 180° gebogenen Frontscheibe, die spektakuläre Einblicke in die Welt der Fische kreiert.

Das Komplettset beinhaltet das 60 Liter Aquarium im Lupen-Form, sodass die Fische richtig gut zur Geltung kommen, eine Kinder gerechte Bedienungsanleitung, sowie die Tetra EasyCrystal FilterBox für kristallklares, gesundes Wasser und den Tetra Heizer. Auch ein Pflegemittel zur Wasseraufbereitung sowie zwei Futter sind mit an Bord: Tetra Selection ist ideal für die Fütterung in allen Wasserzonen, die Haftfuttertabletten Tetra FunTips machen das Füttern der Aquarienbewohner zu einem echten Erlebnis.

Auch die Käpt`n Blaubär Rückwand ist im Set enthalten!

Schon seit 1991 spinnt Käpt’n Blaubär in der „Sendung mit der Maus“ sein Seemannsgarn und unterhält kleine und große TV-Zuschauer, tatkräftig unterstützt von seinen drei gewitzten Enkeln und dem etwas tollpatschigen Leichtmatrosen Hein Blöd. Diese Mannschaft ist also ideal geeignet, um Familien für den Einstieg in die Aquaristik zu begeistern: Für Kinder im Vor- und Grundschulalter ist Käpt’n Blaubär ein echter Held, Eltern kennen und schätzen ihn und wissen, dass sie mit diesem Qualitäts-Aquarium für ihre Kinder den pädagogisch richtigen Einstieg in die Aquaristik wählen.

Quelle: Tetra