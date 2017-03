Brent Cobb – für ein Konzert in Deutschland

BRENT COBB traf seinen Cousin Dave mit 16 Jahren auf einer Beerdigung. Dave, der bereits ein mit dem Grammy ausgezeichneter Produzent in Los Angeles war, bekam im Rahmen dieser schicksalhaften Begegnung ein Demo Tape von Brent überreicht, was damals die Geburtsstunde einer besonderen familiären Beziehung werden sollte. Aus dieser Begegnung, deren lyrisches Potenzial für einen Hit von Country-Legende John Denver ausgereicht hätte, erwuchs eine ertragreiche und produktive Verbindung, die in BRENT COBBS erstem Album No Place Left To Leave gipfelte, natürlich produziert von seinem Cousin.

Begeistert von seinem poetischen Facettenreichtum wurde schnell eine ganze Szene auf den jungen Mann aus Georgia aufmerksam und so kam es, dass BRENT COBB, zunächst als Songwriter für andere, seinen ersten Vertrag unterschrieb. Bald schon machte er sich einen Namen und schrieb über alle Maßen erfolgreiche Songs für Countrygrößen wie Luke Bryan, David Nail und Frankie Ballard. Währenddessen arbeitete der zielstrebige Autor ungebremst an seinem eigenen Werdegang als Musiker, benötigte allerdings zehn Jahre bis im letzten JahrShine On A Rainy Day bei Electra Records erschien. Die lange Arbeit hat sich gelohnt: Das ebenfalls von seinem Cousin produzierte Album fühlt sich genauso an, wie BRENT COBB es immer haben wollte und er brauchte die volle Zeit, um nun zufrieden feststellen zu können: „If it’s the last thing that I ever do, if I died the day after it came out,[…] it was everything I wanted to say. Finally.“

01.06. Hamburg – Nochtspeicher

