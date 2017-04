SWITCHFOOT in Köln

SWITCHFOOT stehen auf viele Styles zwischen Post-Grunge und Pop-Rock, zudem gern auf Surfbrettern und seit 15 Jahren für erfolgreichen Alternative Sound in den USA. Die Brüder Jon (Git/Voc) und Tim Foreman (b) gründeten die Band mit Chad Butler (dr) 1996 in San Diego und mischen seither Alternative-, Indie- und Pop-Rock mit einer Prise Hang-Loose-Romantik. Damit traten SWITCHFOOT (übrigens eine Fußhaltung auf dem Surfboard) nach vier Alben eine Erfolgswelle los, die im Rahmen ihrer Looking For Europe-Tour 2017 nun auch auf Europa zurollt. Rückblick:

2002 pickte Hollywood vier ihrer Songs für einen Nicholas Sparks Film und machte die Band weltbekannt. Das Doppelplatin-Debüt „The Beautiful Letdown“ folgte und lieferte die Hits „Meant To Live”, „This Is Your Life” und „Dare You To Move”. In ihrer 11 Alben umfassenden Diskographie finden sich zudem der Blockbuster-Titelsong für „Die Chroniken von Narnia: Prince Kaspian“, ein Grammy Award für „Hello Hurricane“ als bestes Rockalbum 2009 und eine Vielzahl an rotierenden US-Radio-Hits.

Ob Musikbusiness oder Wax-Board – wer die große Welle reitet, darf nicht abheben. Die sympathischen Jungs von SWITCHFOOT sind immer Dude und Mensch geblieben. Mit ihrer Bro-Am-Foundation sammelte die Band bisher über 1 Millionen Dollar für hilfebedürftige Kinder und veranstaltet zudem einen jährlichen Benefiz Surf Contest in Kalifornien. SWITCHFOOT kennen sich eben mit Brettern aus – das werden sie auch musikalisch beweisen, wenn sie im Mai 2017 ihren Fuß auf deutsche Bühnen setzen.

Der VVK startet am Mittwoch, den 29.03.2017, 10:00 Uhr auf www.neuland-concerts.com

Quelle: Neuland Concerts