Sonymusic installiert bei Kunden Spy-Software

Der neue Kopierschutz von Sonymusic hat es in sich. Auf einigen CDs des Labels, wie z.B. das Album Get Right With The Man von Van Zant, wurde der Kopierschutz bereits eingesetzt.

Legt der CD Käufer diese in seinen PC ein, wird die Software heimlich auf den Computer installiert. Da die Software gut versteckt ist, fällt es selbst Profis nicht leicht, diese wieder zu entfernen. Die Software spioniert dann im Sekundentakt die Prozesse und Aubläufe des Computer aus. Leider ist die Software zudem sehr schlecht programmiert, sodass es laut den Medien zu erheblichen Programmabstürzen bis hin zum Comutersystemabsturz kommen kann. Dabei kann es auch passieren, dass Daten verloren gehen. Bislang ist nicht bekannt auf welchen weiteren CDs das Programm enthalten ist. Daher sollten die CD Käufer vorsicht walten lassen.

Sonymusic drohen Schadensersatzansprüche, sollten PCs durch die Software kaputt gehen, da auf den betroffenen Platten kein Hinweis auf die Software gegeben wird.