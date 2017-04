Bill Murray bald auch Musiker?!

Bill Murray ist einer der weltweit bekanntesten Schauspieler. Er ist durch zahlreiche Filme berühmt geworden und auch in der Comedy Branche sehr beliebt.

Nun kündigte die New York Times an, dass er mit 66 Jahren sein Debütalbum veröffentlichen wird. Die Platte wird im Klassik Stil publiziert und den Titel New Worlds tragen. Inspiriert wurde Murray dabei von dem Cellisten Jan Vogler, den er während eines Fluges von Berlin nach New York kennenlernte.

Die Musik soll eine Adaption verschiedener Werke von Bach, Schubert sowie Piazzolla sein und sich zudem mit der amrikanischen Historik auseinandersetzen. Außerdem wird Murry einige Stücke singen, die ihm sehr am Herzen liegen. Darunter Werke aus dem Musical West Side Story oder Jeanie with the light brown hair von Stephen Foster.

Das Debüt von New Worlds auf der Bühne wird bereits am 4. Juli im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele stattfinden. Hier werden auch Jan Vogler und weitere Freunde des Schauspielers zu Gast sein.