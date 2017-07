Booking.com will Urlaub-Emojis

Welt-Emoji-Tag

Ob am heutigen Welt-Emoji-Tag tatsächlich mehr Emoji versendet werdem mag zu bezweifel sein. Dennoch gibt es passend zu diesem Ereignis eine aktuelle Meldung, die für aufsehen sorgt:

Booking.com hat eine Petition ins Leben gerufen, die mehr Urlaubsemoji fordert. In einer Befragung von mehr als 18.000 Personen weltweit wurde gefragt welche Emoji am meisten beim verfassen von Texten fehlen. Hierbei wurde am häufigsten das Fehlen an Urlaubsemoji beklagt.

Die Top-5 der 24h-Urlaubs-Wunsch-Emojis lauten wie folgt:

– Eine Person, die eine Karte liest

– Eine Person im typischen Touristenoutfit

– Eine Person, die einen Koffer auspackt

– Eine Person auf einer Sonnenliege

– Eine Person, die ein Selfie macht

Booking.com hat sich nun die Mühe gemacht, diese Emoji zu verwirklichen. Die Petition wurde nun auf Change.org gestartet und läd alle Interessenten zur Unterzeichnung ein.

Hier geht es zur Petition:

https://www.change.org/p/unicode-booking-com-champions-new-first-24-hour-holiday-emojis