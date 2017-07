Prinz William und Herzogin Kate in Heidelberg

Royaler Besuch erwartet die wunderschöne Studentenstadt Heidelberg in diesen Tagen.

Prinz William und Herzogin Kate reisen gerade durch Deutschland und werden morgen, am Donnerstag 20.07.2017 in Heidelberg eintreffen. Live dabei wird das SWR Fernseh Team sein und in drei Sendungen von dem edlen Besuch berichten.

Die ersten Live-Bilder gibt es von 13:30 bis 14:10 Uhr im SWR Fernsehen. Die zweite Sendung wird von ARD Moderatorin Mareile Höppner und ARD Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert moderiert und von 14:10 bis 15:25 Uhr im Ersten und im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

Die schönsten Bilder gibt es am Abend als Zusammenfassung des Besuchs im „SWR extra: William und Kate in Heidelberg“ von 18:15 bis 18:45 Uhr im SWR Fernsehen.

Das royale Paar wird das Deutsche Krebsforschungszentrum besuchen und sich danach in das goldene Buch der Stadt eintragen.

Danach wird es sportlich für beide, da sie sich an einen Ruderwettstreit beteiligen werden. Ruderer aus Heidelberg und Cambridge treten auf einer 1500 Meter langen Strecke gegeneinander an und mit im Boot – William und Kate.