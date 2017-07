The Walking Dead – Staffel 8 bald im TV

Ab den 23. oktober 2017 wird im nur 24 Stunden nach der US Premiere, die 8. Staffel von The Walking Dead auf Fox im TV laufen.

Die Fans durfen sich auf insgesamt 16 neuen Episoden freuen, die montags ab 21:00 Uhr ausgestrahlt werden.

Dabei halten sich die Fernsehredakteure an die bisherigen Abläufe und so wird die Staffel in zwei Teilen ausgestrahlt. Die ersten acht Episoden werden vor der Winterpause ausgestrahlt, die verbleibenden acht starten im Februar 2018. Der Zuschauer darf wählen, ob er die Folgen im englischen Original oder in deutscher Synchronisation ansehen will.

Im Anschluss ist die Serie auch bei Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket verfügbar.

Die Serie basiert auf den Comic von Robert Kirkman. Weltweit sorgte die Serie für Schlagzeilen. Eine Gruppe Überlebender sucht nach einer Zombie-Apokalypse eine sicheren Unterkunft. Dabei geraten sie gefährlichen Situationen.