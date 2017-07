Jazz-Stars im Luitpoldhain

Am 6. August wird in Nürnberg erneut das Jazz- und Soulfestival Stars im Luitpoldhain stattfinden. Der Drummer Wolfgang Haffner wird Gastgeber und Moderator des Open Air „A Night of Jazz and Soul“ der Stars in Luitpoldhain Reihe.

Genres wie Jazz, Pop, Rock, Klassik und Soul werden erwartet. Zu Gast sind der Bassbariton Thomas Quasthoff und den schwedischen Sänger und Posaunisten Nils Landgren – The Man with the Red Horn. Auch Stefanie Heinzmann, Wolfgang Niedecken, der Frontmann von BAP und der deutsche Jazztrompeter Till Brönner werden erwartet. Eine Traum Big Band erstellt Jörg Achim Keller, die mit nationalen Musikergrößen, wie Gitarrist Bruno Müller, Pianist Frank Chastenier und Bassist Christian von Kaphengst sowie Rhani Krija, der unter anderem der Perkussionist bei Sting ist.

Der Eintritt ist frei, eine Spende für den Star-Pin ist willkommen. Aktuelle Informationen sind unter www.stars-im-luitpoldhain.de zu finden.