Zahlreiche VIPs beim Designer Outlet Soltau

Am 4. August 2017 fand zum 5. Mal das Late Night Shopping vom Designer Outlet Soltau statt. Mit dabei waren zahlreiche Künstler und VIPs.

Vanessa Mai, Glasperlenspiel, Thore Schölermann und Xenia Overdose waren nur einige der Stars, die über den pinken Teppich spazierten und sich den Medien und Fans stellten.

Bis 23 Uhr konnte nach Herzenslust geshoppt werden. Auf der großen Bühne performten Glasperlenspiel und versüßten den Gästen mit ihren Elektropop Soudn den Abend. Ein besonderes Highlight war die kostenlose Beauty Lounge. Dort stylten Make-Up und Hairstyling Profis die Gäste für den perfekten Look zur Shopping Party.

Spätestens während des 40 minütigen Auftritts von Vanessa Mai waren alle Gäste vollends in Partystimmung. Ein Highlight hier war die Premiere des neuen Songs “Nie wieder”.

Besonders loblich war die tolle Charity-Tombola. Das Designer Outlet Soltau spendete alle Einnahmen an die Kinder-UKE in Hamburg.