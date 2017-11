Marc E. Bassy — Hollywoods Hardworker/Songwriter LIVE

R&B-Artist, Singer/Songwriter, Soul-Sänger, Rapper … MARC E. BASSY hat sich in zu vielen Bereichen talentiert gezeigt, um ihn auf ein Genre zu reduzieren.Das muss man auch gar nicht – er tut es ja auch nicht. Und ist mit dieser Ausrichtung recht erfolgreich.

Der in San Francisco geborene Marc Griffin reifte musikalisch zwischen New York und L.A. heran und sog eine Vielzahl an urbanen Musikstilen in sich auf. Als Frontman der Pop-Soul Gruppe „2AM Club“ brachte er mit seiner sympathischen Stimme landesweit Mädchen zum Kreischen. Als emsiger Songwriter brachte er es einige Jahre später in die Welt der Chart-Acts. Wiz Khalifa, 2 Chainz, Chris Brown, Allen Stone oder die Pop Prinzessin PIA MIA sprangen begeistert auf das vielschichtige Musikverständnis des kreativen Allrounders an.

Davon motiviert, veröffentlichte er als MARC E. BASSY seine erste Solo-EP. Auf „East Hollywood“ begrüßte er Gäste wie Ty Dolla $ign, G-Eazy, Bobby Brackins oder P-Lo – warum? Weil er’s kann. Wer 10.000 Stunden singt oder rapt, komponiert und performt, recorded und tourt, chartet und floppt – der weiß eben irgendwann, was Stars, Hörer und Konzertgänger wollen: Etwas Besonderes.

Und wenn MARC E. BASSY im Dezember 2017 unsere Bühnen betritt, werden wir genau das bekommen: Alternative Rap-Songwriting mit Hollywood-Background – live on stage in Germany. Wer sich schon mal in Stimmung bringen möchte, klickt unten in MARC E. BASSYs aktuelle Single „Plot Twist“. Im Film-Jargon steht der Plot Twist für eine überraschende Handlungswendung … wie gesagt, der Mann hat den Hollywood-Dreh raus.

++++++ Hier gehts zum Video zu “Plot Twist” ft. Kyle ++++++

Der VVK startet am Freitag, den 06.10.2017, 11:00 Uhr auf www.neuland-concerts.com

MARC E. BASSY – Live 2017

07.12. KÖLN / YUCA

10.12. BERLIN / BADEHAUS

Quelle: Neuland Concerts