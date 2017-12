Chippendales back in Heilbronn

Auch 2017 werden die heißen amerikanischen Stripper wieder in Heilbronn halt machen und etliche Frauenherzen zum schmelzen bringen. Die Frauenhelden sind für sagenhaft Shows und elektrisierende Momente berümt und berüchtigt.

Am 29. November 2017 werden die heißen Boys ab 20 Uhr in der Harmonie in Heilbronn zu Gast sein. Garantiert ist, dass hier jede Frau auf ihre Kosten kommen wird. Dass sie das drauf haben, haben die Chippendales bereits unzählige Male bewiesen.

Die Chippendales gelten in den USA als das Pardon zu den Playboy Bunnies. Daher sind beide Gruppen auch gerne gemeinsam auf etwaigen Events zu sehen. Nun gibt es jedoch erstmal die Chippendales alleine und ganz exklusiv für die deutschen Fans.

Veranstaltet wird die Show von Provinztour.