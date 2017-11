Randy Hansen, bester Hendrix-Tribute-Act Tour

(thk) Der 50. Jahrestag der beiden ersten Studio-Alben von Jimi Hendrix steht dieses Jahr an. Deshalb zollt den 1967 veröffentlichten „Are You Experienced“ und „Axis: Bold As Love“ kein Geringerer als Randy Hansen live Tribut. Der Gitarrist und Sänger, welcher international als bester Hendrix-Tribute-Act gilt, wird die bekanntesten Lieder der zwei Tonträger aufführen. Diese beinhalten Klassiker wie „Hey Joe“, „Purple Haze“, „The Wind Cries Mary“, „Foxy Lady“ „Red House“, „Little Wing“ und „If 6 Was 9“. Begleitet wird Randy Hansen, der gleich Jimi Hendrix aus Seattle/USA stammt, von seinen bewährten Mitstreitern UFO Walter am Bass plus Schlagzeuger Manni von Bohr. Eintrittskarten zu einem abwechslungsreichen Abend mit brillant präsentiertem Psychedelic-Blues und schweren Rock kosten 18 bis 23 Euro (zzgl. Gebühren). Sie sind im Vorverkauf erhältlich.

Hendrix, der sich zuvor mit furiosen Liveauftritten (unter anderem beim legendären ‚Monterey International Pop Festival‘) einen exzellenten Namen gemacht hatte, untermauerte 1967 mit einem bahnbrechenden Erstling seinen Ruf als herausragender, innovativer Musiker und instrumentaler Ausnahme-Virtuose. „Are You Experienced“ wurde 2003 vom Magazin ‚Rolling Stone‘ auf Rang 15 der „500 Greatest Albums Of All Time“ sowie 2017 auf Platz 5 der „70 besten Debüts“ gelistet. Das folgende „Axis: Bold As Love“ geriet dem „phänomenalen Gitarristen“ (‚New Musical Express‘) experimenteller als sein Einstand. Es enthält „Little Wing“, welches zu Hendrix populärsten Kompositionen zählt. „If 6 Was 9“ ist übrigens auch im Film-Klassiker „Easy Rider“ zu hören. In der erwähnten ‚Stone‘-Bestenliste belegt dieses Werk Position 82.

Außer den genannten Hendrix-Meilensteinen haben Randy Hansen & Band natürlich noch weitere Highlights aus Jimis Karriere im Programm. Konzertbesuchern wird also eine umfassende Werkschau des Schaffens des unumstritten größten Gitarristen der Rockmusik geboten! Abdruck honorarfrei!

Rocks, eclipsed, musix, Gitarre & Bass, regioactive.de present

Randy Hansen & Band (Seattle, USA):

Best of „Are You Experienced“ & „Axis: Bold As Love“ – live 2017

02.11.17 Solingen, Cobra

03./04.11.17 Berlin, Quasimodo

05.11.17 Kassel, Theaterstübchen

06.11.17 Augsburg, Spectrum

07.11.17 Tübingen, Sudhaus

08.11.17 Fulda, Alte Piesel

10.11.17 Forst, Manitu

11.11.17 Affalter, Zur Linde

14.11.17 München, Backstage

15.11.17 Kaiserlautern, Kammgarn

16.11.17 Aschaffenburg, Colos-Saal

17.11.17 Freiburg, Jazzhaus

18.11.17 Freudenburg, Ducsaal

20.11.17 Bremen, Meisenfrei

21.11.17 Halle/Saale, Objekt 5

22.11.17 Hamburg, Downtown

24.11.17 Münster, Hot Jazzclub

25.11.17 Dortmund, Piano

Einlass: 19/20 Uhr

Beginn: eine Stunde später

Karten von 18 bis 23 Euro (zzgl. Gebühr) erhältlich an den Vorverkaufsstellen und online bei https://www.reservix.de.

