The Happening – Ausstellung in Wien

Eröffnungsausstellung 2018 der Galerie Art Pool Vienna mit den Künstlern: Daisy Gold, Momo Höflinger, Elisabeth Rass, Herwig Maria Stark, Manfredo Weihs

In dieser Ausstellung reisen wir zwar nicht in die 1960er Jahre zurück und es werden auch keine Gegenstände geworfen, aber die Galerie Art Pool Vienna eröffnet das Ausstellungsjahr 2018 mit einer Ausstellung mit Arbeiten von Daisy Gold, Momo Höflinger, Elisabeth Rass, Herwig Maria Stark und Manfredo Weihs.

THE HAPPENING

Vernissage: 30. Januar 2018 von 19:00 – 22:00 Uhr

Galerie Art Pool Vienna

Markgraf-Rüdiger-Strasse 13

1150 Wien

Ausstellungsdauer bis 10. Februar 2018

Öffnungszeiten: MI – FR 14 – 19 Uhr, SA 11 – 16 Uhr

Information über die Künstlerinnen und Künstler:

DAISY GOLD, Grafikdesignerin, Illustratorin und Malerin aus München. Sie studierte an der Grafischen Akademie in München und arbeitet jahrelang als Illustratorin und Grafikerin. Seit 2011 als bildende Künstlerin im Bereich Ölmalerei tätig. Ihre Bilderzyklen sind vielseitig, phantastisch und wandelbar. (daisygold.at)

MOMO HÖFLINGER, Fotografin und Malerin aus Wien. Seit frühester Jugend intensive Beschäftigung und experimentelle Auseinandersetzung mit den beiden Kunstformen Malerei und Fotografie. Ihr Focus liegt in der Sichtbarmachung der unscheinbaren Dinge. (momo-hoeflinger-art.at)

ELISABETH RASS, Fotokünstlerin aus Wien. Für sie ist Fotografie ein Weg, um Zustände, Missstände, Schönheit, Alltägliches und Außergewöhnliches in einem anderen Licht oder einer anderen Perspektive zu zeigen. Ihre Arbeiten sind in öffentlichen Sammlungen in Italien, Südkorea, USA und Österreich vertreten. (elisabethrass.com)

HERWIG MARIA STARK, bildender Künstler und Modedesigner aus Salzburg. Er studierte in Wien und Florenz Modedesign und wurde 1996 mit dem Österreichischen Staatspreis für das beste Design ausgezeichnet. Als bildender Künstler liegt sein Focus auf dem essentiellen „Hinter der Oberfläche“. Seine Arbeiten wurden mehrfach international ausgezeichnet und sind in internationalen Sammlungen vertreten. (herwigmariastark.com)

MANFREDO WEIHS, Österreich. Fotografie ist sein Leben und er lernte diese von Grund auf. Während seiner langjährigen Tätigkeit als Pressefotograf nutzte er die Kamera auch als experimentelles Werkzeug. Seine experimentellen Arbeiten zeigen ein großes technisches Knowhow und viel Liebe zum Detail. (ateliercoolpool.at)

Diese Ausstellung ist ein Projekt der Galerie Art Pool Vienna (Mitglied der BIENNALE AUSTRIA) mit Künstlern des Vereins BIENNALE AUSTRIA.