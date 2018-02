Michael Brass zieht jeden Hörer magisch in seinen Bann

“…und dann kam Michael mit dieser Wahnsinnsstimme, wow!”

…rief Lon Van Eaton, Produzent und Gründer von Imagine a Better World Productions, während einer Jam Session in Castle Rock, Colorado aus.

Das war vor 15 Jahren – zu einer Zeit, als der junge Künstler Michael Brass zum ersten Mal mit einem vierspurigen Mixer Entwürfe kreierte und sein Talent für das Komponieren und Interpretieren von Vintage angehauchten Melodien enthüllte.

Michaels Karriere war über die Jahre eine wahrhaftige Achterbahnfahrt! Von Frankreich, wo er mit Paul Rauzy (Lyriker für den französischen Komponisten Pierre Groscolas) zusammenarbeitete, über Kalifornien, als er für Reyn Mercuri (5 Talententertainment) schrieb, bis hin zu Privatveranstaltungen (Art et Scene Production, Inc.) und einer Präsenz auf überaus beliebten Radiosendern (NRJ).

Von der Live-Performance vor einem begeisterten Live-Publikum auf Festivals bis hin zur Totenstille eines Solokünstlers in seinem Studio.

Michael genießt das Leben, das er sich ausgesucht hat, in vollsten Zügen. Er ist stets unterwegs – dort, wo alles vor ihm liegt. Emotionen sind der Kompass, der ihn zu unvergesslichen Begegnungen und Überraschungen führt… Dieser besondere Moment, wenn er einem Fan in der ersten Reihe zuzwinkert: „Warte, da kommt noch viel mehr…“

In den letzten 10 Jahren hat Michael seine Projekte und Shows vervielfacht, über 150 Songs in Englisch, Französisch und Spanisch geschrieben, und war in der Lage, die eingefleischten Fans des 60er-Powerpop zu begeistern.

Dasselbe gilt für Liebhaber des Philly-Soul und der großartigen Motown-Ära, Michael Brass lässt sich einfach nicht auf ein bestimmtes Genre festnageln. Die Einflüsse reichen von den Beatles, über Singer-Songwriter, Glamrockbands wie T-Rex, Ray Davies von den Kinks. Immer begleitet von akzentuiertem, songdienlichem Gitarrenspiel singt der Franzose vom Leben, von der Liebe, vom Verlassen und Verlassen werden, mal autobiografisch, mal still beobachtend. Eines eint die 12 Songs auf seinem Album aber: Sie ziehen jeden Hörer magisch in seinen Bann, entführen in die ganz eigene Welt des Michael Brass!

„Blueprints & Twisted Minds“ ist ab dem 19.01.2018 überall erhältlich – jetzt vorbestellen.

Wie der Künstler selbst die Songs auf seinem Album „Blueprints & Twisted Minds“ sieht und beschreibt, erzählt er hier:

Hostile Land

Dieser Song wurde zuletzt geschrieben. Trotz allem, was die Leute denken, ist es nie einfach, zumindest in meinem Fall, den richtigen Eröffnungs-Track für ein Album zu wählen. Die Tracks waren bereits in einer völlig anderen Reihenfolge angelegt, und lange Zeit umfasste das Album nur 11 Songs. Dann eines Tages, als ich auf meiner alten Squier E-Gitarre klimperte, kam mir das bluesige Riff in den Kopf und der Rest des Songs ging von da an wie von selbst von der Hand.

Big City Warrior

Ein Lied, das zwar nicht autobiografisch ist, aber weitgehend von einigen ziemlich exzentrischen Charakteren inspiriert wurde, auf die ich gestoßen bin, als ich in L.A. lebte. Dies ist ein eher melodischer Song, getragen von einem Shuffle-Groove, der ihm dieses Vintage-Surf-Rock-Feeling verleiht. Der Gesamtton tendiert zu Zynismus und Ernüchterung. Er verdeutlicht den ewigen Kampf derjenigen, die, indem sie zu sehr versuchen, ihre Träume festzuhalten, am Ende den Bezug zur Realität verlieren.

So Long Lucifer

Ich liebe die Einfachheit dieser Melodie! Hauptsächlich während einer Jam-Session komponiert, ist es eine Art Tribut an die goldene Ära des Glam-Rock der 70er Jahre! Inspiriert von T Rex und Bowie, ist dieser Track immer ein echter Knaller bei Livekonzerten.

Patch of Grass

Die allerersten Worte, die ich jemals gesprochen habe, waren nicht auf Englisch, ich bin kein Muttersprachler, und aus diesem Grund erinnere ich mich, dass ich eine schrecklich lange Zeit damit verbracht habe, diese Verse zu schreiben. Um sich richtig zu fühlen, musste es witzig und geschickt zusammengesetzt, aber dennoch entspannt und auf den Punkt gebracht werden. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel zu sagen gibt über das, was sich als Sommerpicknick herausstellt! Ich habe mir ein paar recht ordentliche Gitarrenarrangements und gute Cembalo-Licks ausgedacht. Der Gesamteindruck könnte an einen alten Softrock-Hit von damals erinnern. Aber ich schwöre, ich habe niemanden abgezockt!

Smoke Rings

Ein angenehmes kleines Stück Popmusik, an dem ich wirklich gerne gearbeitet habe! Lyrisch gesehen, hat es ein sehr unschuldiges und süßes Gefühl, das sich in die Melodie einfügt. Aber es ist wie eine Reise durch die psychedelischen 60er Jahre, die einen von den Straßen von Swinging London bis zur angesagten Musikszene von Venice Beach führt. Tatsächlich kann man das Orgelsolo leicht als eine Anspielung auf Ray Manzarek betrachten.

Teardrops and Rainbows

Ohne Zweifel der dunkelste und ernsteste Song auf dem Album. Geschrieben als Hommage an die Opfer der Pariser Terroranschläge. Es erzählt die Geschichte des zerbrochenen Schicksals einiger junger Leute in einer Novembernacht… Was war in den Köpfen dieser Kinder los, kurz bevor der Horror zuschlug? Am falschen Ort zur falschen Zeit. Melodisch bin ich ziemlich stolz auf die Spannung, die durch den Wechsel von Dur und Moll entsteht, der den Chorus von den Versen trennt, sowie auf die Streich- und Akkordeonarrangements, die dazu beitragen, den Zuhörer in das Gefühl der Stadt Paris einzutauchen, in der alles, worauf man seine Augen richtet, ein Symbol für Romantik und Freiheit ist.

How Long Will It Take

Einer der ehrgeizigsten Tracks auf der LP. Eine bluesige und dramatische Atmosphäre, die mich irgendwie an einige alte Mc Cartney-Solos erinnert, ein progressiverer Übergang a la Todd Rundgren, der zu einer Queen-beeinflussten Bridge führt. Aaaah, Love…. eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für jeden selbstbewussten Rock-Songwriter und für jeden Sänger, der bereit ist, seinen Blues in ein Mikrofon zu schreien!

A table set for two

Ein unbeschwerter Song mit Vintage R’n B Obertönen. Die Bläsergruppe und die Basslinie stehlen hier die Show! Früher hätten solche Tracks in das Repertoire einiger Stax-Künstler aufgenommen werden können, oder sogar mit Bands wie The Archies oder The Monkees den Sprung in die Popwelt schaffen können.

Castaway

Ein weiterer wichtiger Song auf dem Album. Mit einer sehr dunklen und schweren Atmosphäre. In ihm versuche ich, eine Meile in den Schuhen des verzweifelten, sitzengebliebenen Liebhabers zu laufen, der seine Geliebte verloren hat, und zusammen mit ihr so ziemlich alle Gründe, weiterzuleben. Es geht um jene Zeiten, in denen man denkt, dass der einzige Ausweg aus dem dunklen Tunnel der Versuch ist, zu einem Ort/Zeitpunkt zurückzukehren, der nicht mehr existiert… Wiederum ist dies nicht autobiografisch, obwohl es in viel kleinerem Maßstab Erinnerungen aus einer Zeit zurückbringt, in der Unsicherheit und Zweifel meine Gedanken in den Griff bekommen haben. Worauf ich am meisten stolz bin, ist die Akkordfolge und der Background-Gesang. Weitgehend beeinflusst von Donnie Vie und Enuff Z Nuff.

Mr. Know It All

Eine sehr eingängige und erhebende Melodie, sehr angenehm aufzunehmen! Es ist ziemlich viel über engstirnige Menschen, die alles beurteilen, verurteilen und auf etwas anderes zeigen, anstatt dies als eine Gelegenheit zu sehen, zu lernen und zu wachsen. Musikalisch versuche ich, ein originelles Potpourri von einigen meiner Powerpop-Helden zu kreieren, wie Manning & Faulkner von Jellyfish, Alex Chilton von Big Star oder Ray Davies von The Kinks. Ein echter Sing-Along-Song, den ich unbedingt in meine Live-Shows mit einbeziehen muss!

Anything

Eine melancholische Ballade, die am Klavier beginnt und langsam an Intensität gewinnt. Ein weiteres Lied, bei dem das Wort Liebe in Großbuchstaben geschrieben wird. Dieser besondere Moment, in dem man nichts mehr zurückhalten kann, in dem man sich an der Hoffnung festhält und sich fühlt, als wäre man auf Zeit, weiß man, dass alles gesagt werden muss, wenn man sein Herz ausschüttet…

Die Saitenarrangements unterstreichen das Gefühl der Notlage und die dramatische Situation.

In my arms again

Den Abschluss des Albums bildet eine akustische Ballade, deren melodische Farben und Gesangsarrangements von den frühen Beatles und den Beach Boys übernommen wurden. Ein goldenes Zeitalter, für das meine Gitarre immer dankbar sein wird! Die 60er Jahre waren ein wunderbares Jahrzehnt, in dem alle Regeln und Straßensperren niedergerissen wurden, zum großen Vergnügen der heutigen Künstler.