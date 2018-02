Boybands Forever Tour

Boybands Forever ist eine neue Show, die Kindheits- und Jugenderinnerungen so mancher Frau erneut wachwerden lässt. Erinnerungen an Bands, wie die Backstreet Boys, N*Sync, New Kids on the Block bis hin zu One Direction – diese Show ist ein Tribut an die gute alte Zeit. An eine Zeit, als Mädchen kreischend vor Bühnen standen, Blumen und Kuscheltiere warfen und jedes Lied der geliebten Band auswendig mitsingen konnten. Es wird eine Reise durch die Jahrzehnte.

Die fünf Hauptdarsteller kleiden sich natürlich passend zum Song und der original Band. Zudem sind auch hier alle fünf typische Boyband Mitglieder vertreten: der Süße, der Sportliche, der große Bruder, der perfekte Schwiedersohn und der Rassige.

Die Fans dürfen sich auf eine bunte Mischung sämtlicher Boybands einstellen. Dementsprechend werden auch die unterschiedlichsten Songs der guten alten Zeiten gespielt. Mitsingen ist ausdrücklich erlaubt.

Auf der offiziellen Homepage der Show gibt es auch bereits die Setlist mit allen Songs zum anschauen. Dadurch können sich ganz Neugierige einen Überblick über die performten Songs verschaffen. Die Zuschauer dürfen sich auf folgende Bands freuen: Backstreet Boys, East 17, One Direction, Worlds Apart, Take That, New Kids on the Block, Bros, Boyzone, All 4 One und N*Sync.

Die Tourdaten der Boybands Forever Show :

Rostock | Stadthalle Rostock

Frankfurt am Main | Jahrhunderthalle Frankfurt

Mannheim | Rosengarten – Mozartsaal

Kempten | bigBOX Allgäu

