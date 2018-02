Comic Con 2018

Comic Convention findet dieses Jahr vom 30. Juni bis zum 01 Juli in Stuttgart statt. Die Concention gehört zu den beliebtesten Conventions in Deutschland und konnte bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Besucher anlocken.

Dieses Jahr wird als Stargast der Weltstar Chuck Norris die Convention besuchen. Marina Sirtis, Toby Stephens und Michelle Harrison haben ebenfalls bereits zugesagt.

Natürlich werden auch wieder Zeichner und Cosplay Darsteller mit dabei sein. Das bunte Rahmenprogramm umfasst auch ein Bühnenprogramm und die beliebte Comic Zone. In Halle 3 werden die Künstler Autogramme geben und die Photosessions finden ebenfalls hier statt.

Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald neue Informationen veröffentlicht werden.

http://www.comiccon.de/de/