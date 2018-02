“ABBA” – Das Museum & Sonderausstellung “Guitars of the Stars” in Stockholm

Wer sich für Musik interessiert sollte die Gelegenheit ergreifen sich das ABBA Museum in Stockholm anzusehen. Das Museum ist interaktiv, läd also zum Mitmachen ein und begeistert Abba Fans, wie auch Musikfans weltweit.

Guitars of the Stars

Das Museum befindet sich im Pop House, einem Komplex aus Hotel, Restaurant und Museum. Dabei gehört das Abba Museum zur Dauerausstellung. Daneben werden temporär weitere Ausstellungen angeboten. Derzeit befindet sich im zweitem Museum die Ausstellung Guitars of the Stars. Diese zeigt einzigartige Duplikate der Originalgitarren der Stars. Diese Dublikate wurden den original Gitarren 1 zu 1 mit Schrammen und Absplitterungen nachempfunden und von den Künstlern tatsächlich live auf einem Konzert gespielt. Teilweise sind die Gitarren sogar signiert. Die Gitarren sind in Glaskästen mit Bildern und Storys zu finden. Teilweise gibt es die Möglichkeit von Hörproben des Sounds der Gitarre.

ABBA Museum

Das ABBA Museum begrüßt die Besucher mit einem exklusiven Kurzfilm über das Phänomen ABBA. Eindrücke aus dem Tourleben, Backstage Szenen, Von den Anfängen bis hin zum Ende, Konzertausschnitte und die Fans. Der Kurzfilm ist exklusiv und extrem gut gemacht.

Tritt man nun durch die Tür, gelangt man zu den Mitgliedern. Für Björn, Benny, Frida und Agnetha wurden Tafeln angelegt, die jedem Mitglied einzeln zugeordnet sind. Dort sieht man, was sie vor ABBA gemacht haben, wie ihre musikalischen Anfänge aussahen und wie sie aufgewachsen sind.

Der nächste Raum zeigt den mega Erfolg beim Eurovision Song Contest, den ABBA 1974 mit dem Hit Waterloo hatten. Hier besteht die Möglichkeit mit Utensilien aus einem Fotoshooting das Originalposter nachzustellen. Zwei bunte Telefone stehen dafür für Besucher bereit.

Der folgende Raum zeigt die Studio Zeit von ABBA. Das Mischpult, Gitarren, Klavier, Keyboards und Schlagzeug sind ausgestellt. Hier werden weitere Videos und Interviews gezeigt und die Besucher können an einem interaktiven Mischpult einen Song abmischen. Dafür müssen sie die Eintrittskarte scannen und können dann am Spiel teilnehmen. Alle Ergebnisse werden gespeichert und sind danach für den Besucher im Internet sichtbar. Die Daten sind verschlüsselt, sodass der Besucher nur mit dem Code der Eintrittskarte Zutritt hat. Daher empfehlen die Betreiber des Museums die Eintrittskarte abzufotografieren, sodass der Code auf dem Smartphone gespeichert bleibt, falls man die Karte verliert oder verlegt.

Die Eintrittskarte gewährt auch Zutritt zu weiteren interaktiven Spielen, wie SingStar, Tanz Performances mit Auftritt in der Mitte der Band und Videoclip Shooting. Weitere Ausstellungsstücke im Museum sind die Preisauszeichnungen, Bühnenoutfits und eine Nachbildung der Backstage Gaderobe.

Im Anschluss an das Museum gibt es einen Souveniershop. Dort können Fans Andenken kaufen und tolle Dinge, wie Shirts mit den Katzenaufdruck vom Bühnenoutfit erwerben.

Das Museum hat ein Certificate of Excellence erhalten und zählt seit 2015 zu den besten drei Museen in ganz Schweden.

Die Eintrittspreise sind für das Angebot absolut gerechtfertigt.

Hier gehts zur offiziellen Homepage: https://www.abbathemuseum.com/en/