Karaoke HNX Party

In Heilbronn findet am 02. März 2018 wieder eine der beliebtesten Karaoke Partys statt. Die HNX Karaoke Partyserie zieht jedes Mal dutzende Menschen in ihren Bann. Längst ist die Serie eine gestandene Größe in Heilbronn und der Umgebung.

Am Freitag, dem 02. März wird die erste Party in diesem Jahr stattfinden. Als Location wurde keine geringere, als die Sportbar Altstadt 2.0 ausgewählt. Diese hat ihren Sitz in der Happelstr. 29 und liegt damit im Herzen Heilbronns.

Unter dem Motto “It´s Karaoke Party” wird die Fete ab 21 Uhr steigen. Eingeladen ist jeder, der gerne singt oder einfach gerne zuhört. Angst muss man nicht haben, denn niemand wird gezwungen zu singen. Falls man aber gerne singen möchte und sich alleine nicht traut, stehen genügend leidenschaftliche Sänger sowie die Moderatorin zur Verfügung.

Als Moderatorin wird Marina erwartet. Eine zauberhafte Dame mit einer starken Stimme. DJ ist, wie gewohnt Jörg. Er hat einfach den Dreh raus und begeistert seit Jahren die Gäste. Vorab gibt es die aktuelle Songliste als Download. Natürlich können die Gäste aber auch vor Ort durch die Kataloge blättern und sich das perfekte Lied aussuchen.

Also nichts wie hin- denn It´s Karaoke Party!