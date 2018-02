Magic Con vom 23.-25. März in Bonn

Conventions gehören schon lange zu den beliebtesten Messen in Deutschland.

Die Magic Con ist legendär und gehört definitiv zu den am besten Besuchten Conventions. Hier treffen sich die Fans der Magie, Fantasy und Mysteriy.

MagicCon

Dieses Jahr wird die Magic Con vom 23. bis 25. März 2018 in Bonn stattfinden.

Drei Tage werden hochrangige Stargäste Autogramme schreiben, Fotos machen und Vorträge halten. Zudem gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit diversen Aktionen, Partys und einen Haufen Merchandise Stände. Hier ist sicher für jeden Fan das Richtige dabei.

Veranstaltungsort ist das Maritim Hotel in Bonn. Dort können die Gäste der Convention auch ein Zimmer mit Frühstücksbuffet buchen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Eintrittskarte bereits gekauft wurde, da man die Nummer des Tickets bei der Buchung angeben muss. Die ausgewählten Zimmer sind exklusiv den Convention-Teilnehmern vorbehalten.

Die diesjährige Liste der Stargäste liest sich wie das „Who is who!“. Neben Lucifer Hauptdarsteller Tom Ellis, kommt Vampire Diaries-Star Ian Somerhalder und ein Teil der Captain Jack Sparrow Crew Martin Klebba und Kevin McNally aus dem Film Fluch der Karibik.

Erfahrungsgemäß gibt es für die Stargäste Pakete zu kaufen, die ein Autogramm oder Foto beinhalten. Die Pakete sind vorab online buchbar. Auch Eintrittskarten können vorab online gebucht werden. So können sich die Fans sicher sein, dass Sie Zutritt zu der beliebten Convention erhalten. Wer nicht persönlich dabei sein kann, kann sich das Autogrammpaket dennoch kaufen. Die Organisatoren werden dann das Autogramm vom geliebten Star abholen und es via Post versenden.

Vorträge, wie Fantasy in Spiel und Roman oder Elayne Rabenkind sorgen für interessante Abwechslung und pure Unterhaltung.

Auch diverse Workshops, wie Buchbinden, Game of Thrones Frisuren oder How to Cosplay Fotografie warden angeboten.