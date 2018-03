ANDERSON EAST hat vor Kurzem sein zweites Album „Encore“ herausgebracht. Dieses wurde von Grammy-Producer Dave Cobb (Sturgill Simpson) produziert und von den Medien gefeiert. Nun kommt Anderson auf Encore World Tour 2018.

Neuland Concerts

Zwei Deutschlandtermine stehen dabei mit auf dem Tourplan.

Anderson wird am 03. Juni in Köln und am 05. Juni in München die Bühne rocken.

Hier geht’s zur offiziellen Homepage:

www.andersoneast.com