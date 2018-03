Boybands Forever – Die Show mit Kreischalarm

Am vergangenen Samstagabend waren die goldenen Zeiten endlich zurück. Boybands- ein Phänomen der 90er Jahre, welches niemanden kalt gelassen hat. Doch leider sind diese Zeiten lange vorbei und übrig blieben nur wunderschöne Balladen und der legendäre Pop Sound vergangener Tage.

Doch am Samstagabend war es so, als wäre die Zeit nicht vergangen, sondern hätte uns erneut eingeholt.

Als Moderatorin führte die sehr talentierte Gayle Tufts, die auch während der Show sicherlich ein paar eigene Boyband Träume wahr werden lassen konnte, da Sie mit den Jungs sang und tanzte. Gayle erklärte den Fans, wie die Boybands Ihren Anfang nahmen, welche Hürden Sie nehmen mussten, was alles nötig war, um dorthin zu kommen, wo sie letztendlich waren. Die ganze Show war eine lehrreiche, unterhaltsame und vor allem erinnerungsweckende Hommage an alle Boybands, die jemals existiert haben.

Dazwischen fünf extrem talentierte Jungs, die wirklich sehr gute Stimmen hatten, niedlich aussahen und tanzen konnten – das perfekte Konzept einer Boyband eben.

Der Abend weckte Erinnerungen, ließ die alten Zeiten aufleben und die Mädchen kreischen, als wäre die Zeit stehen geblieben. Es flogen Kuscheltiere und BHs, es wurde lautstark mitgesungen und fotografiert.

Die Fans waren live dabei, als die Gruppe gegründet wurde, als die ersten Auftritte erfolgreich absolviert wurden, als sich im ersten Videoclip die Wasserdusche über die fünf Boys ergoss und als sie abstürzten und sich in Drogen und Alkohol verloren. Doch was blieb sind die unverwechselbaren Songs, die Erinnerungen und Shows, wie Boybands forever. Diese Show ist absolut empfehlenswert und jeden Penny wert.

Wer also jetzt noch eine Show miterleben möchte, sollte sich schnell noch Karten für die letzten Termine holen. Gayle machte den neuen Fans der Show am Ende auch Hoffnung und kündigte an, dass es möglich sein könnte, dass die Show erneut im Herbst auf Tour geht. Wir hoffen es!

Hier geht’s zur Homepage der Show: http://www.boybands-forever.de

Impressionen aus der Show “Boybands forever” in Heilbronn:

Copyright: Katrin Müller