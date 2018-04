Nsync – Stern auf dem Walk of Fame!

*NSync sind neben den Backstreet Boys die erfolgreichste Boyband weltweit. Sie prägten die 90er Jahre mit Hits, wie Bye Bye Bye, I want you back und I drive myself crazy.

Nun erhalten sie am 30. April 2018 ihren Stern auf dem legendären Walk of Fame in Hollywood, Los Angeles. Es ist der 2,636 Stern auf dem Walk of Fame, der verliehen wird und damit ein Lebenswerk huldigt.

Über 30 Millionen Platten verkauften Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick und Justin Timberlake alleine in den USA. Für Ihre erfolgreichen Alben erhielten sie bereits alle denkbaren Auszeichnungen. Kein Wunder, dass nun endlich der fehlende Walk of Fame-Stern folgt. Sie haben ihn sich verdient.

*Nsync war die zweite Boyband des Poptitanen Lou Pearlman. Sie prägten eine Ära und sind Kindheitserinnerungen von heute mittlerweile Erwachsenen.

Auch, wenn es ruhig um die Boys von *Nsync geworden ist und jeder seine Solopläne verfolgt, so bleiben sie dennoch eins – im Herzen der Fans und nun ein Stern am Hollywood Himmel.