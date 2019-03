Deutschlandpremiere des peruanischen Films „GEN Hi8“

Deutschlandpremiere des preisgekrönten peruanischen Films „GEN Hi8“ (2017, 78 Min.) von Miguel Miyahira, der aus der Sicht von Teenagern die prekäre Situation in Peru in den 1990er Jahren zeigt, am Donnerstag, 28. Februar 2019 von 19.00 Uhr an im Instituto Cervantes Frankfurt.



Der Inhalt: Diego, ein 15-Jähriger Teenager, ist neu im Viertel. Er möchte mit seinen Freunden im Stadtteil Miraflores ein normales Leben führen und sich entwickeln, steht aber unter dem Druck einer Umwelt aus Diskriminierung, Sexismus und Mobbing. Erschüttert wird sein Leben durch die zunehmende politisch-wirtschaftliche Instabilität und den Terrorismus die die 1990er Jahre in Peru prägten.



Der Regisseur Miguel Miyahira steht für das neue Kino Perus, er nutzt digitale Medien, arbeitet mit YouTubern sowie TV-Archiven und hebt die spezifischen Eigenschaften der Medien visuell hervor.



Im Vorprogramm gibt es den peruanischen Kurzfilm Pisahueco (2018, 17 Min.) von Sergio Fernández Muñoz zu sehen.



Mit Unterstützung des Generalkonsulats der Republik Peru in Offenbach am Main.



Termin: Donnerstag, 28. Februar 2019, 19.00 Uhr



Ort: Instituto Cervantes Frankfurt, Staufenstraße 1, 60323 Frankfurt am Main

