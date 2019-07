Die 90er Sind zurück!

Die 90er… eine legendäre Zeit, die immer wieder Menschen in Ihren Bann zieht. Egal ob des Styles wegen – mit Plateau Schuhen, Glitzer Kleider, Schlaghosen und bauchfreien Tops, oder wegen den TV Sendungen – wie die Mini Playback Show, Wetten dass?, die Gummibären Bande oder der legendären Musik – mit Boybands, großen Festivals, wie The Dome oder die Bravo Super Show sowie der Love Parade und der Girl Power.

Letzteres, die Musik, bringt uns am schnellsten zurück in diese Zeit. Lässt uns in Erinnerungen schwelgen und das Gefühl erneut aufleben. Grund genug, mit den 90ern auf Tour zu gehen, mit Künstlern, die ihren Höhepunkt der Karriere genau hier feierten, deren Musik diese Zeit geprägt hat und die als großes Symbol für die 90er Jahre stehen.

„Die 90er live“ ist eine Partyreihe, die durch Deutschland zieht und in den großen Metropolen, wie auch kleineren Städten halt macht. Das Besondere ist, dass es Open Air Konzerte sind, die ebenfalls an die Vergangenheit erinnern.

2018 war die Partyreihe bereits schon einmal auf Tour und hatte so großen Erfolg, dass alle Konzerte komplett ausverkauft waren. Dies zeigt eindeutig, dass die 90er Jahre immer noch so präsent sind, wie eh und je.

Die großen Hits der 90er werden am 27. Juli in Ludwigsburg auf dem Schlossplatz erklingen und auch hier tausende Menschen erneut erreichen. Stars, wie Kate Ryan, die mit dem ersten Pop Dance Erfolge feierte, die Boyband East17 oder auch Blümchen werden die Bühne rocken. Auch Captain Jack, Snap!, Culture Beat, Masterboy, 2 Unlimited, Fun Factory und LayZee sind in Ludwigsburg mit am Start.

Tickets gibt’s immer noch online, zum selbst ausdrucken oder als Bestellung eines Hard Tickets, welches via Post zugestellt wird sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Kleiner Tipp: Wer keine Lust hat, lange in der Schlange zu stehen, kann mit einem Penny Kassenbon die Fast Line nutzen. Einfach mit dem Ticket zusammen vorzeigen und rein gehen.

Einlass ist um 14 Uhr. Die Show beginnt um 15 Uhr und soll planmäßig um 23 Uhr enden. 8 Stunden 90er Life live! Nicht entgehen lassen!