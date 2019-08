Zum großen, runden Geburtstag (30!!! Jahre) feiert Antenne 1 mal eine richtige Geburtstagsparty. So findet am 21. September in Empfingen der Antenne 1 Feiertag statt. Empfingen ist ein kleiner, süßer Ort, der von den Antenne 1 Zuhörern für die Party des Jahres ausgewählt wurde. Ziel ist es, Empfingen nun in ein riesiges Festivalgelände zu verwandeln.

Was erwartet die Besucher?

Musik – in erster Linie, ne Menge guter Musik! Künstler, wie Max Giesinger, the BOSS HOSS und Antiheld wurden bereits angekündigt. Ansonsten gibt´s was zum Lachen, z.B. durch den Comedian Dodokay und aktuell lief, bis vor zwei Tagen, die Abstimmung für die Newcomerband, die hier beim Feiertag die Gelegenheit haben wird, vor einem Monsterpublikum zu spielen. Gewonnen hat Michael Eb, der mit seiner Band die große Bühne rocken wird.

Klar kommen auch die beliebten Moderatoren von Hitradio Antenne 1 mit auf die Bühne und leiten durch den Nachmittag bis in die Nacht. – denn Einlass beginnt am Samstag bereits um 13:00 Uhr.

Wer ein Ticket ergattern konnte, den erwartet all das, was ein Festival gewöhnlicher weise zu bieten hat. Bitte beachten sie die Hinweise, welche Gegenstände mit auf das Festivalgelände mitgebracht werden dürfen.

Antenne 1 hat sich natürlich auf die Party bereits vorbereitet und bietet auch allen Interessenten die Möglichkeit, sich vorab auf das Festival einzustimmen und ebenfalls vorzubereiten. Besucht doch einfach mal die Facebookseite von Antenne 1. Hier erfahrt ihr zuerst, welche neuen Acts bekanntgegeben werden, was auf einem Festival auf keinen Fall fehlen darf und was es sonst noch so wissenswertes gibt: https://www.facebook.com/antenne1Feiertag/