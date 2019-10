Ja, ich will! – Dieser Satz gehört so zu einer Hochzeit, wie das passende Kleid, die passende Location und de passenden Partner. Aber es ist nicht immer einfach, einen Überblick bei der Hochzeitsplanung zu behalten. Daher sind wir heilfroh, dass es die beliebten Hochzeitsmessen gibt.

Geheiratet wird immer – so ist durchweg das Motto der Weddingplanner und auch der Veranstalter der Hochzeitsmesse Traumhochzeit.

Am Wochenende, vom 28. Bis zum 29. September, findet im Forum in Ludwigsburg die diesjährige Hochzeitsmesse Traumhochzeit statt. Aussteller, für Bereiche, wie Blumen, Catering, Brautmode, Getränke, Musik, Feuerwerk und viele mehr versprechen eine Menge Informationen. Auch, wer nur als Gast zu einer Hochzeit kommen will, ist hier richtig aufgehoben, so gibt es auch Stände mit Informationen zum perfekten Gastoutfit, Gastgeschenken und dem Junggesellenabschied.

Die Besucher können 3 verschiedene Eintrittskarten buchen, die verschiedene Extras beinhalten.

Das Basic Ticket beinhaltet dabei nur den Besuch der Messe. Das VIP Ticket bietet Zutritt zur Messe, die Teilnahme am Webinar „In 10 Schritten zur perfekten Hochzeit“, das E-Book „7 Dinge für deine Hochzeit, die du niemals vergessen darfst“, einen 100 Euro Gutschein für das Illja Trauringstudio und kein Anstehen an der Kasse. Zudem gibt es das Ultra VIP Ticket, welches all das und zusätzlich den Zutritt zur Aftershowparty mit den Austellern sowie reservierte Sitzplätze bei Vorträgen.

Kommt vorbei und bestaunt 120 Austeller. Lasst euch inspirieren und in die traumhafte Welt der Hochzeit entführen.

https://www.hochzeitsmesse-ludwigsburg.com/