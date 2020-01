THE BASEBALLS sind back

The Baseballs are back! Vielleicht waren sie aber auch nie wirklich weg, sind sie doch für ihr 2017er Jubiläumsalbum “The Sun Sessions” gute 2,5 Jahre von Moskau bis Singapur unterwegs gewesen. Mit diesen Aufnahmen in Sam Philipps’ heiligen Hallen in Memphis (Tennessee), dem legendären Sun Studio, haben sich Sam, Digger und Basti selbst ein Geburtstagspräsent beschert, das ihre gemeinsame Leidenschaft für den authentischen Rockabilly-Sound der 50er Jahre feiert und den ersten zehn Jahren ihrer turbulenten Bandhistorie ein pomadiges Sahnehäubchen aufsetzte. Und in diesen zehn Jahren ist viel passiert: Ihr Debüt “Strike!” (2009) war weit mehr als das – they knocked it out of the park: das Album heimste sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz 8x Platin ein, und chartete in mehreren europäischen Ländern auf Platz 1. Es folgten fünf weitere Erfolgs-Alben, ausverkaufte Tourneen rund um den Globus und prestigeträchtige Preise und Auszeichnungen wie der EMMA Award, der European Border Breakers Award und gleich zweimal der ECHO.



Ganz eindeutig hatte das Trio mit ihren charmanten Coverversionen aktueller Hits, ihrer Show und nicht zuletzt ihrem einzigartigen Satzgesang einen Nerv getroffen und bewiesen: gerade im digitalen Zeitalter gibt es umso mehr Bedarf nach Rock‘n’Roll und schweißtreibenden, energiegeladenen Livekonzerten!



Daran wird sich auch in den roaring Twenties nichts ändern, warum auch? Zurzeit arbeiten The Baseballs mit Hochdruck am verflixten siebten Album. “Hot Shots” wird 2020 erscheinen, soviel ist sicher, aber – pssst – mehr wird noch nicht verraten. Was aber verraten wird, sind Tourdaten! Hot Shots – Live 2020 schickt die drei mit ihrer exzellenten Band auf ihr zweites Zuhause, die Bühne!



Quelle: Neuland Concerts