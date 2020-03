Nasty Cherry kommen nach Berlin und Köln

“Ich hätte mir gewünscht, dass es so eine Band wie Nasty Cherry schon gegeben hätte, als ich 14 war.”, sagt Charli XCX im Trailer zur Musikcasting-Realityshow „I‘m With The Band: Nasty Cherry“. Aus vier Frauen stellt die Pop-Ikone Charli XCX die Band zusammen. Über sechs Episoden dokumentiert die Show die Entstehungsgeschichte von Nasty Cherry – von ihrem Zusammenziehen und ersten Bandproben über ihre erste Performance bis hin zur Veröffentlichung der Debüt-Single und allem dazwischen. „I‘m With The Band: Nasty Cherry“ bietet einen intimen Einblick, was es heutzutage braucht, um einen Band zu gründen, und folgt den Frauen, während sie sich durch ein neues Zeitalter der Musik navigieren, entlang des Weges ihre eigenen Regeln aufstellen und Instagram-Feeds sprengen.



Seit Ende November ist auch die erste EP der Band erhältlich – passend betitelt „Season 1“ und veröffentlicht über Charli XCX’ Label Vroom Vroom Recordings. Die sechs Tracks der EP enthalten alles, was Nasty Cherry zu einer der aufregendsten Bands der vergangenen Jahre macht.



Nach ihrer UK- und US-Tour und einem Auftritt beim SXSW 2020 kommen Nasty Cherry im Mai dann auch erstmals nach Deutschland. Der exklusive Vorverkauf startet morgen, 27.02.2020, um 11:00 Uhr. Ab Freitag, den 28.02.2020, um 11:00 Uhr sind die Tickets für die Shows in Berlin und Köln dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Mehr Infos gibt es unter www.neuland-concerts.com.

Quelle: Neuland Concerts