Der Hausbau: Die Bauunternehmen 2/2

Wir haben also diese 98 Bauunternehmen angeschrieben. Gefunden habe ich diese über die Musterhausausstellung in Fellbach, bei Stuttgart

über Stiftung Warentest und

Empfehlungsartikel.

Ich habe Sie mir in einer Liste notiert, habe dann meine Unterlagen in einer PDF zusammengefasst und diese dann mit einem freundlichen Anschreiben an die Unternehmen gesendet.

1/3 der kontaktierten Bauunternehmen haben mir nicht geantwortet. Diese waren für uns sofort raus. Wenn sich eine Baufirma nicht mal die Mühe macht uns zu antworten, auch, wenn eventuell die angehängten Dateien für Sie nutzlos sind, dann können wir hierauf verzichten. Wir möchten jemanden, der sich für uns einsetzt und sich die Mühe macht unser Anliegen auch ernst zu nehmen. Nochmal: Wenn wir in etwa eine halbe Millionen investieren, möchte ich auch Leistung dafür haben.

Die Unternehmen, die uns also ignorierten, waren raus. Das hatte sich aber natürlich erst nach 2-3 Monaten gezeigt. Ist ja klar, dass die Firmen nicht alle innerhalb 1-2 Wochen antworten.

Eher war es so, dass wir immer wieder mit kleinen Abständen Kontakte zu den unterschiedlichen Unternehmen bekamen.



Einige Verkaufsberater waren im Urlaub, andere hatten kurzfristig für uns Zeit. Einige angekündigte Verkaufsberater meldeten sich nie wieder, andere blieben dran und zeigten ehrliches Interesse. Einige Vorabangebote sprengten sofort unseren finanziellen Rahmen, die anderen bleiben alle im gleichen Preissegment.

So trafen wir uns am Ende mit ca. 1/3. Diese gingen mit uns den geplanten Grundriss durch, erkundigten sich nach unseren Wünschen und konnten so ein detaillierteres Angebot ausarbeiten.

Auch hier konnten wir sehr leicht die Streu vom Weizen trennen und blieben am Ende bei 5 TOP Unternehmen hängen.

Diese verglichen wir dann mit Hausbaublogs und suchten das Internet nach Erfahrungsberichten ab.



Der Gewinner unserer Suche wurde die Fertighaus Firma Alberthaus GmbH.