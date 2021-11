Leider gibt es aktuell traurige Nachrichten für alle Fans von Shindy. Der Musiker hängt in verwirrenden Verträgen fest und hat dadurch keine Möglichkeiten, sein 5. geplantes Album endlich zu veröffentlichen. Wann die Differenzen mit den Vertragspartnern aufgehoben werden, steht leider in den Sternen. Also müssen sich alle Beteiligten sowie seine Fans in Geduld üben und seine bisher veröffentlichte Werke weiter anhören – was ja auch nicht das Schlechteste ist!

Redaktion MAL