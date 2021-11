Abba brechen Rekorde

Lange hatten die Fans die Hoffnung aufgegeben, dass Abba sich wieder zusammen tun und gemeinsam Musik machen. IN den vergangenen Jahren gab es immer wieder Gerüchte und Andeutungen, dass dies nun doch geschehen soll und tatsächlich war es dieses Jahr endlich soweit.

Mit “I still have faith in you” sind sie in gewohnter Klangqualität zurück. Das Lied erinnert ein klein wenig an das Musical Genre aber ist unverkennbar ein Abba Song. Auf YouTube wurde der Song bereits fast 30 Millionen Mal abgespielt. Auch der YouTube Kanal von Abba zählt bereits 3,2 Millionen Abonnenten. Ein Zeichen dafür, dass die Band ihre alten Fans reaktivieren und auch neue Fans in Handumdrehen gewinnen konnte. So ist es auch nicht verwunderlich, das das aktuelle Album “Voyage” Rekorde bricht. Schon in der ersten Woche nach der Veröffentlichung wurde das Album über 1 Millionen mal verkauft.

Bericht: Katrin Müller