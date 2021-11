Demnächst X-Mas Geschenktipps

Bald ist es wieder Zeit, um das passende Geschenk für die Mama, den Papa, die Geschwister, dem Freund, der Freundin, die Oma,…. zu finden. Und jedes Jahr stehen wir wieder vor dem selben Problem – WAS soll ich nur schenken?

Man möchte ja auch nicht nur irgendwas liebloses überreichen und selbst gemachte Kekse oder selbst gestrickte Socken gab es schon beim letzten mal. Also muss etwas einzigartiges her. Etwas was ganz Besonders ist.

Aktuell sind wir von der Redaktion deshalb auf Produkt Test Tour und stellen für Sie eine kleine Reihe an Testberichten zur Verfügung, die die Geschenke Auswahl deutlich einfacher machen soll.

Vielleicht können wir Ihnen sogar ein kleines Gewinnspiel organisieren. Wer weiß, wer weiß 😉

Bericht: Redaktion MAL