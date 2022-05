Hongkong freut sich auf Rückkehr von Reisenden

Hongkong / Frankfurt, 10.05.2022: Das Hong Kong Tourism Board (HKTB) präsentiert unter dem Motto “Gemeinsam zu neuen Horizonten” die aktuellsten Tourismustrends und Pläne zur Wiederaufnahme des internationalen Reiseverkehrs. Gastredner von wichtigen Organisationen erläutern Entwicklungen der Hongkonger Tourismusinfrastruktur aus erster Hand.

In seiner Eröffnungsrede hob der Vorsitzende des HKTB, Dr. Y K Pang, die Rückkehr Hongkongs zur Normalität hervor: “Die fünfte Welle der Pandemie ist abgeklungen und das tägliche Leben sowie die wirtschaftlichen Aktivitäten in Hongkong kehren allmählich in gewohnte Bahnen zurück. Das ermöglicht uns, wieder Großveranstaltungen durchzuführen und uns auf die Rückkehr der Besucher vorzubereiten. Hongkong nutzte die Pandemie, um seine touristische Infrastruktur weiter auszubauen und wird in diesem Sommer das Hongkong Palace Museum eröffnen. Zudem wird die dritte Start- und Landebahn des internationalen Flughafens Hongkong voraussichtlich in den nächsten Jahren in Betrieb gehen”, so der Vorsitzende.

Trends und Geschmack der Post-COVID-Ära

Eine internationale Umfrage des HKTB zeigt, dass die Metropole bei Reisenden weltweit nach wie vor sehr beliebt ist. Einzelne Faktoren wie Sauberkeit, lokale Kultur, unvergessliche Erlebnisse, einzigartige Kulinarik und eine gute Erreichbarkeit sind nicht nur Kernstärken von Hongkong, sondern entsprechen auch den Trends und dem Geschmack der Post-COVID-Ära. Der Exekutivdirektor des HKTB, Dane Cheng, ergänzt: “Mit unserem soliden Tourismusfundament, dem Status als Drehkreuz für den internationalen Kulturaustausch, unserer Lage im Herzen der dynamischen Greater Bay Area und dem Reichtum an neuen touristischen Ressourcen und Infrastrukturen ist Hongkongs touristische Zukunft voller Potenzial.”

Internationale Veranstaltungen wieder hautnah erlebbar

Unter anderem werden durch die Kampagne “Arts in Hongkong” wieder international hochkarätige Kunst- und Kulturveranstaltungen in ihrem physischen Format zurückkehren. Asiens bedeutendste Messe für modere und zeitgenössische Kunst, die Art Basel Hong Kong öffnet zeitgleich mit der siebten Edition der Art Central vom 25. bis 29. Mai 2022 ihre Pforten. Schrittweise soll weiter gelockert werden und Mega-Events wie das Hong Kong Wine & Dine Festival und das Hong Kong WinterFest sollen folgen.

Der internationale Flughafen wird zur Airport City

Der internationale Flughafen Hongkong spielt eine zentrale Rolle als führender internationaler Luftfahrtknotenpunkt. Vivian Cheung, Executive Director Airport Operations der Flughafenbehörde Hongkong, berichtet: “Neben der Aufrechterhaltung unseres Status als Luftverkehrsdrehkreuz besteht unsere Strategie darin, den Hong Kong International Airport von einem Stadtflughafen in eine Airport City umzuwandeln und uns zu einem eigenständigen Reiseziel für Besucher zu entwickeln. Die Airport City soll mit ihrem breiten Angebot an Einzelhandels-, Gastronomie-, Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen Besucher aus aller Welt anziehen. Gleichzeitig bietet die Flughafenstadt mit ihren Kongress- und Ausstellungseinrichtungen eine Geschäftsplattform für Businessreisende. Parallel dazu verbessern wir die Anbindung des Flughafens an die Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao auf dem Land- und Wasserweg, um den 70 Millionen Menschen in der Region eine nahtlose Reise in die Airport City zu ermöglichen.”

