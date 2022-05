Hoteleröffnung – Living Hotel Lion´s Eye in Camps Bay

Das Jahr 2022 steht für die Derag Unternehmensgruppe und vor allem die Living Hotels ohnehin schon unter einem besonderen Stern. Für das Münchner Unternehmen, das seit 1951 neue Maßstäbe im Wohnungsbau gesetzt und das Segment der Serviced Apartments hierzulande als Pionier etabliert hat, steht heuer zum einem “50 Jahre Bau Olympiadorf in München” und zum anderen “40 Jahre Aparthotellerie in Deutschland” an. Als ob das Doppel-Jubiläum nicht bereits genug Grund zur Freude wäre, startet Living Hotels das Jahr für sich mit einem Paukenschlag, bricht zu neuen Ufern auf und beschenkt sich selbst: mit seinem 10. Standort, an einem der schönsten Orte und einem neuen Haus. Einem echten Luxury Guesthouse-Schmuckstück mit Namen Living Hotel Lion´s Eye.

Das neue Mitglied des Familienunternehmens um den Geschäftsführenden Gesellschafter Max Schlereth befindet sich nicht wie die weiteren Häuser in Deutschland oder Österreich, sondern in Kapstadt, Südafrika. Aber genau wie alle 17 Living Hotels, und stringent der Unternehmens-DNA folgend, in absoluter Bestlage und genau dort, wo es die Kapstädter und Besucher aus aller Welt mit am liebsten hinzieht. Das Lion´s Eye liegt direkt im gehobenen Vorort Camps Bay, der zugleich Trendspot, Badeort, Partytreff, Shootingkulisse und Heimat von rund 5.500 Familien ist. Hier, wo das Meer immer türkisfarben und der Himmel immer blau ist, residiert das neue Living Hotel an der Houghton Road 15 mit dem Atlantik und weißem Sandstrand zu seiner Eingangspforte und völlig unverbaubarem Schauen- & Staunen-Blick auf die Wahrzeichen der Stadt – Zwölf Apostel, Tafelberg und Lion´s Head.

Nicht gesucht, aber gefunden – in Camps Bay

Warum Kapstadt? “Es ist durchaus so, dass sich mein Blick schon etwas länger Richtung Ausland verschiebt. Hinzu kommt, dass wir in den letzten zwei Jahren in Deutschland nicht die Bewegung am Markt gesehen haben, mit der ich durchaus gerechnet habe. Aber bei diesem Objekt hat nun klar auch der Zufall eine Rolle gespielt.” so Max Schlereth, der im vergangenen Jahr über eine Mitarbei- terin aus Südafrika erfahren hatte, dass in Kapstadt vermehrt Menschen ihre Immobilien verkaufen. Nachdem die ersten Fühler ausgestreckt waren, wurde ihm recht schnell dieses Luxury Guesthouse angeboten und dann führte eins zum anderen. “Unabhängig davon, dass das Haus ideal zu unserem Portfolio im höherpreisigen Segment passt, das wir mit unseren Häusern “Das Viktualienmarkt”, dem “De Medici” und künftig auch mit dem neuen Hotel in Hamburg eingeschlagen haben, wollte ich unsere Gruppe um diese Perle unbedingt erweitern, nachdem ich den ersten Facetime-Rundgang durchlaufen hatte.”

