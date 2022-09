Guter Start für The Voice of Germany 2022

19. August 2022. Mit Musik aufs Siegertreppchen: “The Voice of Germany” begeistert zum Start auf ProSieben 4,93 Millionen Zuschauer:innen (Netto-Reichweite ab 3 J.). In der Zielgruppe der 14 -bis 49-Jährigen überzeugt die Musikshow mit den Coaches Peter Maffay, Stefanie Kloß, Mark Forster und Rea Garvey mit 14,0 Prozent Marktanteil.

Dank des guten Starts von #TVOG hat ProSieben mit 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen einen sehr starken Donnerstag.

Die nächste Folge “The Voice of Germany” kommt heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1. Abonnenten von Joyn PLUS+ können die Folge bereits jetzt als Preview auf Joyn sehen.

Diese Talente singen in der zweiten Ausgabe von “The Voice of Germany” am Freitag, 19. August, um 20:15 Uhr, in SAT.1: Albert (28, Berlin), Hanna (29, Neustadt), Keno (21, Mönkeberg), Leo (27, Hofheim am Taunus), Andy (27, Ingolstadt), Isabella (32, A-Weiz), Christian (25, Bergisch-Gladbach), Melly (35, Hochheim), Susan (42, Berlin), Charlotte (21, Potsdam), Malte (20, Offenburg), Yasya (18, Luckau). -ots –

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK durch Fr. K. Dietz, Communication & PR, Unit Show & Comedy