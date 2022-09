Bayazz-Konzert in Stuttgart

Mit gerade mal 12 Jahren begann der Berliner Bayazz mit dem Texten von Musik. Alsbald folgten die ersten eigenen Songs. Dabei sind seine Texte oftmals düster und sehr tiefgründig. Dies gefällt auch seinen Fans, denn der Newcomer erreichte 2019 mit seiner zweiten Single “Kein herz” den Sprung in die Oberliga.

Bayazzs Texte spiegeln seine persönliche Geschichte wieder und die inneren Kämpfe, die er auszutragen hatte. Doch außerhalb der Songwriting-Welt gibt er sehr wenig über sich und seine Geschichte preis. Denn er meidet Interviews und die Medien konsequent. Laut eigener Aussage, schreibt er nur Musik, weil er es muss. Als Ventil für Sorgen, Ängste, aber auch schöne Momente – vergleichbar mit einem Tagebuch, welches mit Melodien unterlegt wurde.

2020 veröffentlichte er sein Debüt-Album “Kara Tape” und gründete ein Jahr darauf sein eigenes Label, mit dem namen Kara Clique. Dazu gehört auch der Produzent Baranov.

In Social Media ist Bayazz ebenfalls bereits ein aufstrebender Stern., was die knapp 144K Follower auf Instagram und knapp 19K auf Twitter beweisen. Hier begeistert er seine Fans mit coolen Shots aus seinem Alltag als Musiker.

Am 14. Oktober wird Bayazz im Rahmen seiner Kara Tour 2022 auch halt in Stuttgart machen. Die Location Wizemann steht ab 19:00 Uhr offen und wird sicherlich zahlreiche Fans und Medienvertreter anlocken. Die Show beginnt um 20:00 Uhr in der Halle und wird von der Chimperator Live GmbH veranstaltet. Tickets sind aktuell noch verfügbar und unter folgendem Link buchbar:

Bericht: Katrin Müller-Mauch und Ilay Lucy Guttbier