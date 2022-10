The Legend of Zelda – Release Date

Es ist endlich soweit. Heute wurde durch Nintendo Direct -im Live Stream nun das heiß ersehnte Veröffentlichungsdatum für den zweiten Teil des Spiels The Legend of Zelda – Breath of the Wild bekannt gegeben und gleich dazu ein nagelneuer Trailer und der Titel, den das Spiel erhalten wird.

So trägt das Spiel den Namen “Tears of the Kingdom” und der Trailer sieht einfach mega aus. Wir befinden uns als Link wieder auf der Erde, erklimmen Berge, schlagen uns durch Felder und Wälder, besuchen Dörfer und Städte – aber, diesmal geht es hoch hinaus. Durch neue Techniken, kann Link mit Felsen die Luft erklimmen, mit dem Parasegler überfliegt er das eine oder andere Hindernis und gelang dann zum Höhepunkt, was man wohl tatsächlich wortwörtlich nehmen kann, denn Link kann nun schwebende Landschaften besuchen. Ein Querverweis geht hier an Skyward Sword, denn genau in diesem Spiel liegt das fliegende Dorf auf so einer Landschaft mit einem Tempel über den Wolken. Hier fliegt Link allerdings auf seinem Vogel. Dies ist nun nicht mehr nötig, wobei der Trailer auch eine Art Metallvogel mit ausgestreckten Flügeln zeigt. Eine Adaption?

Wir sind auf jeden Fall ganz aus dem Häuschen und ersehnen den Release Termin herbei, den nun von Nintendo auf den 12. Mai 2023 gesetzt wurde. Das Spiel erscheint für die Nintendo Switch.

Hier der nagelneue Trailer: