Spielemesse 2022 in Stuttgart

Es ist so weit. In einer Woche findet die große Spielemesse in der Messehalle in Stuttgart statt. Tausende Spiele-Fans sind bereits gespannt, was die zig Aussteller wie Hasbro, Lego oder auch Ravensburger anbieten werden.

Die Messe beginnt am Donnerstag, den 17. November 2022 und wird bis zum Sonntag, den 20. November 2022 gehen.

Spielspaß für alle

Die passenden Spielwaren und Spiele wie Gesellschaftsspiele oder Puzzle zu finden ist oftmals nicht einfach. Gerne würde man den Karton im Laden einfach mal auspacken, selbst eine kleine Runde spielen oder sich zumindest den Inhalt mal genauer ansehen. Genau hier kommt die Spielemesse ins Spiel: Ob Groß oder Klein, auf der Messe haben die Besucher die Möglichkeit, in die Packungen zu schauen und auch Spiele oder Spielwaren kennenzulernen, die noch gar nicht auf dem Markt sind. Das bedeutet, jeder Besucher hat die Chance, Spiele zu erkunden, die erst noch ein riesen Hit werden können. Wer kann schon sagen, da war ich dabei- als einer der Ersten?

Bildung und Erziehung

Der Donnerstag und Freitag steht ganz im Zeichen der Pädagogen und Erziehenden, denn die Messe hat für diesen Zeitraum die Kinder- und Jugendtage gesetzt. Das bedeutet, sämtliche Lern-Workshops, Mitmachaktionen sind speziell für Kindergartenkinder, Schüler und deren Betreuer komplett kostenlos. Also Eintritt frei!

Süddeutschlands größte Spielemesse

Das breite Spektrum, welches auf der Spielemesse angeboten wird, ist so mächtig, dass die Hallen der Messe Stuttgart fast aus den Nähten platzen. Kein Wunder, zählt die Messe zu den beliebtesten Messen in Deutschland und darf sich deshalb auch größte Spielemesse Süddeutschlands nennen.

Was können die Besucher hier erwarten?

Neben Gesellschaftsspielen, Spielzeug gibt es auch Kindermöbel, Puzzle, Bewegungsspiele, Bücher, Experimentspiele, Wettbewerbe und Fantasy-/Rollenspiele zu bestaunen. Marken wie Lego, Acala, Arnold Strölzel oder auch die Eisenbahnkiste Schüttenmoor sind mit dabei und gaaaanz viele andere.

Tickets gibt’s in Online Store auf der Homepage der Messe unter https://www.messe-stuttgart.de/spielemesse/besucher/tickets-oeffnungszeiten

Die Preise beginnen ab 9,00 Euro. Auch vor Ort kann man noch Tickets kaufen. Die Preise entnehmt Ihr einfach den Preislisten an der Tageskasse.

Öffnungszeiten – wann geht’s endlich los?

Donnerstags und Freitags könnt Ihr von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr die Messe besuchen.

Samstags und Sonntags geht’s von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr rund.

https://www.messe-stuttgart.de/spielemesse/