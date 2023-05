Mercedes Benz Museum in Stuttgart

Immer wieder einen Besuch wert und ein Highlight auf jeder Stuttgart Reise ist das Mercedes Benz Museum. Mercedes Benz ist ein Automobilunternehmen, welches weltweit Ruhm erlangen konnte. Bereits zu seinen Anfängen gelang dies durch spektakuläre Innovationen in der Automobilbranche, die hier seinen Ursprung fand. Genau diese Geschichte, kombiniert mit einem Blick auf das Zeitgeschehen in Deutschland und der Welt sowie passenden Ausstellungsfahrzeuge finden sich auf ganzen 7 Etagen.

Los geht´s beeindruckend bereits im riesigen Foyer, welches die Dimension der Ausstellung erahnen lässt. Mit einem vollautomatischen Aufzug werden die Gäste, nachdem sie den Einlass passiert und einen kostenlosen Audioguide bekommen haben in die 7 Etage gefahren. Nach dem Aussteigen springt der Audioguide automatisch an und eine freundliche Stimme begrüßt den Besucher.

Geschichte am laufenden Band

Da stehen sie nun, die ersten Automobile, die noch eher Kutschen gleichen oder auch ein wenig an Laufräder erinnern. Und da geht sie los, die Geschichte, wie es zu dem kam, was wir heute als Auto kennen. Doch nicht nur das. Besonders der Motor, also die Kraft, welche als Pferdestärke PS gemessen wird, steht hier deutlich mit im Fokus. So wurde dieser in kleinen Straßenbahnen verbaut, in Schiffe und Lastenwagen. Der erste Bus für 6 – 9 Personen, wobei man sich fragt, wo die 9 Personen da Platz fanden – er wirkt wirklich recht schmal von Außen, wirkt noch sehr stark wie eine Pferdekutsche. Beeindruckt läuft der Besucher den Rundweg entlang und entdeckt kurz darauf die kleinen Details, die sich bei den ersten Automobilen verändert haben. So saß der Fahrer zwar mit Blick nach Vorne, allerdings saßen seine mitfahrenden Gäste direkt vor ihm. Es war sicherlich nicht immer einfach etwas zu sehen. Nur wenige Modelle später wurden die Gäste nach hinten gepackt und der Fahrer hatte freie Sicht. Ja, hier und da wirkt es ein wenig kurios, allerdings ja nur, weil wir heute eine Selbstverständlichkeit dafür haben, wie es ist. Aber man sollte sich immer im Hinterkopf behalten, dass zu dieser Zeit das Automobil erst erfunden wurde. Probieren, Probieren, Studieren.

Sonderausstellung

Der Gang führt stufenlos nach unten in die 6. Etage. Hier kann man durch einen Seitengang zu Sonderfahrzeugen kommen, die einem bestimmten Thema unterliegen. Diese Nebenräume finden sich auf jeder Etage und zeigen: Nutzfahrzeuge, wie z.B. ein Traktor, LKW, Busse, Polizeifahrzeuge, THW & Feuerwehrwagen und zu guter Letzt Automobile prominenter Persönlichkeiten, wie das Papamobil vom Papst, ein Wagen der von Nicolas Cage gefahren wurde, der Fußball-Weltmeister-Bus 1974, in dem Beckenbauer und Co. es ganz bestimmt krachen ließen und den man sogar betreten darf, Autos von Monarchen sowie dem Fahrzeug, welches bei Jurassic World mitgespielt hat, wenn man das mal so sagen darf.

Blick in die Zukunft

Einen Blick in die Zukunft gibt es von Mercedes Benz auch noch zum Sehen. Ob mit Wasserstoff, im Strombetrieb oder Hybrid – die Ausstellung zeigt die neusten Modelle wohin der Weg des umweltfreundlichen Antriebs führen soll.

Rennfahrzeuge

Recht weit unten, kurz vor dem Ausgang, findet sich eine riesige Rennstrecke. Hier wurden in wunderbarer Arbeit alle möglichen Rennwagen von Beginn bis zur heutigen Zeit aufgebaut. Eine wunderbarer Zeitreise für Motorsportfans und wie es sich bei unserem Besuch zeige, vor allem von Fans von der Formel 1. Gegenüber in zwei Glaskästen dann Pokale aus den verschiedenen Motorsportrennen, Anzüge von berühmten Fahrerinnen und Fahrern sowie Auszeichnungen.

Der Audioguide

Der Audioguide erkennt normalerweise automatisch vor jedem Fahrzeug die Signale, sodass man sich ganz entspannt auf das Betrachten und Zuhören konzentrieren kann. Allerdings ist es aufgefallen, dass teilweise die Signale nicht erkannt werden konnten, wenn zu viele Menschen neben einem stehen. Die Signale stören sich dann gegenseitig. Hilfe gibt es aber schnell, einfach mit dem Gerät zum WLAN-Info-Punkt an der Infotafel des Fahrzeugs treten und etwas näher ran gehen. Das Gerät vibriert kurz und schon geht es los. Bitte beachten, es gibt auf dem Gerät dann noch Unterpunkte (meistens 3-4), die noch angehört werden können -> Fahrzeuginfos, Geschichte, Technik, Erklärungen für Kinder.

Natürlich haben wir bei unseren Besuch extra viele Fotos gemacht. Hier einige Impressionen: